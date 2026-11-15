Nicolò Barella ai microfoni della Rai commenta la sconfitta dell'italia contro il Belgio: "Oggi sono stati più bravi di noi, hanno avuto un piglio in più, noi abbiamo pagato la stanchezza contro la Francia. Venivamo da una situazione difficile, in Nations League abbimo dimostrato di esserci ma c'è da migliorare e col tempo lo faremo con calma. Siamo una squadra che non deve andare sotto ritmo, deve dare tutto quello che ha altrimenti come abbiamo visto arrivano gol da rimpalli o situazioni strane. Senza togliere meriti al Belgio ma dobbiamo stare attenti per non permettere queste situazioni, questo è il calcio, cercheremo di migliorare.
Rammarico
C'è più rammarico per la partita dell'andata - aggiunge -, oggi hanno giocato meglio, hanno sfruttato meglio le nostre lacune niente da dire. All'andata potevamo fare meglio ma è l'inizio di un nuovo percorso, dovevamo trovare motivazioni, è stata una partita a sé ma nel percorso abbiamo dimostrato che ci siamo, i ragazzi nuovi stanno portando energia, noi vecchi la stiamo ritrovando e il grupopo è la cosa più importante. Fa male sempre una sconfitta, siamo tutti calciatori e siamo competitivi, però non ci deve far perdere il nostro focus di ritrovare entusiasmo, giocare per questa maglia, dare entusiasmo ai tifosi. Volevamo andare ai quarti ma qualcosa di buono l'abbiamo trovato tra di noi in questa Nations League".
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:53 Adani: "Tonali-Barella-Fagioli, mediana inferiore a quella del Belgio"
- 23:36 Donnarumma a Sky Sport: "Ha fatto bene Barella, serve equilibrio"
- 23:28 Diouf: "Convinti dal progetto di Zidane. Mi trovo bene con Barcola"
- 23:19 Barella a Sky Sport: "Prima vedevamo buio, ora c'è spiraglio di luce"
- 23:00 Barella alla Rai: "Oggi Belgio più bravo ma in questo percorso ci siamo ritrovati"
- 22:59 Mancini a Sky Sport: "Il Belgio è stato più forte di noi, ci sta"
- 22:53 InterNazionali - Diouf e Sucic in campo 90', per Spence cammeo con giallo
- 22:45 Italia, Mancini alla Rai: "Abbiamo pagato un po' di stanchezza ma fa parte del percorso di crescita"
- 22:42 Belgio-Italia, le pagelle (ner)azzurre: serataccia Bastoni, Barella a vuoto
- 22:41 Lampo di Pio, poi solo Belgio: 4-1 e Italia fuori dalla Nations League
- 22:32 Padova, Zanimacchia contento di Cocchi: "Sta mostrando ottime qualità"
- 22:18 Esposito, doppia cifra con l'Italia a nemmeno 22 anni: superato Balotelli
- 22:05 Stoccarda, il presidente Wehrle attacca Infantino: "Mi aspetto le dimissioni"
- 21:50 Juve Women, Rosucci: "Abbiamo battuto un'Inter fortissima, siamo vive"
- 21:36 Serie C girone C, risultati 14esima giornata: Potenza e Bari salutano tutti
- 21:21 San Siro, dibattito tra i candidati sindaci: prevale la linea 'conservativa'
- 21:07 Passo indietro Sabatini: "Chiedo scusa a Gasperini, ho sbagliato"
- 20:51 Donadoni: "San Siro? È nella memoria di tutti. Il cambio stadio fa tristezza"
- 20:37 Juventus Women, Guerrero: "La vittoria contro l'Inter significa tantissimo"
- 20:23 Braida: "Ronaldinho mi fece impazzire quando segnò nel derby"
- 20:08 Ventura: "Bella la favola degli Esposito. A Pio bisogna solo dare tempo"
- 19:54 Rivali nel 2010, compagni oggi: Ronaldinho ispira e Giulio Donati segna
- 19:39 InterNazionali - Diouf sfida Calhanoglu. Sucic titolare, Spence dalla panchina
- 19:35 Belgio-Italia, le ufficiali: tridente per Mancini, tre i nerazzurri titolari
- 19:25 SFS Awards, il film 'Solo Noi' sul Double vale un premio per l'Inter
- 19:10 Borriello: "Esposito patrimonio dell'Inter e della Nazionale. Ci sta meravigliando sempre più"
- 18:56 Il Brasile di Carlos Augusto ko e Romario non la prende bene: "Basta Ancelotti"
- 18:42 Inter, a Bergamo per migliorare il rendimento esterno: i dati delle big di A
- 18:28 Dubois: "Su Diouf terzino non ho certezze, non è il suo ruolo ideale"
- 18:13 Inter, sondaggio 'Player of The Month' di ottobre scontato: vince Thuram
- 17:59 Lotta Scudetto, Perotti: "Fiducioso nella vittoria tricolore della Roma"
- 17:44 Sassarini: "Con la Juve ko che brucia, in carriera non mi era mai capitato un finale così"
- 17:30 Ronaldinho torna in campo a Ravenna, l'interista Fognini: "Icona del calcio"
- 17:16 Inter Women sconfitta dalla Juve: va avanti di due, poi incassa il tris nei 3' finali
- 17:01 San Siro, venerdì è cominciato l'intervento completo di rizollatura del prato
- 16:47 Graziani: "Pio Esposito può imparare molto da Lautaro. Ecco dove deve migliorare"
- 16:32 Pandev non ha dubbi: "Quella di Inzaghi la Lazio più forte, ma occhio a questa"
- 16:17 Sabatini: "Gasperini spintonò Massara. Se l'avesse fatto a me, l'avrei preso a pugni"
- 16:03 Svizzera, Yakin: "Akanji non è al meglio, non ha senso farlo giocare"
- 15:51 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 15:36 Croazia, Bilic: "Sucic ha il fiuto del gol. Perisic? Fantastico sia tornato"
- 15:22 fcinZielinski, tutte le ragioni per non lasciare la Nazionale
- 15:08 Qui Atalanta - Sarri spera in quattro recuperi contro l'Inter: l'elenco
- 14:54 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 14:40 Inter Women-Juventus, tutto pronto per il derby d'Italia: le scelte ufficiali
- 14:25 Téléfoot - Francia-Turchia, Diouf probabile titolare. In un ruolo inedito
- 14:11 Nove appuntamenti per chiudere il 2026 nerazzurro: cinque a San Siro
- 13:56 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:42 L'Inter celebra Eder nel giorno del suo compleanno: "In nerazzurro..."
- 13:30 fcinAkanji torna ad Appiano in anticipo, ma contro l'Atalanta ci sarà
- 13:14 Sky - Dimarco esterno offensivo contro il Belgio: confermati gli altri interisti
- 13:00 Pio Esposito da record in Nazionale: media spaventosa. È solo l'inizio?
- 12:46 Footy Headlines - Nike prepara il ritorno di una maglia storica nel 2027
- 12:31 Goff, quarterback dei Detroit Lions: "Amo l'Inter, vorrei giocare a Milano"
- 12:18 TS - Appiano Gentile cambia volto: investimenti da 100 milioni
- 11:49 L'ex nerazzurro Eder compie 40 anni: arrivano gli auguri dell'Inter
- 11:34 TS - Fratelli Esposito, lavoro supplementare sui calci di rigore
- 11:19 TS - Dimarco titolare contro il Belgio, Mancini valuta due soluzioni
- 11:04 La Repubblica - Pio Esposito deve diventare un senatore del nuovo ciclo
- 10:50 TS - Zielinski tiene in ansia Chivu, decisivi i prossimi allenamenti
- 10:36 TS - Chivu imita Luis Enrique: maxischermo ad Appiano per gli allenamenti
- 10:22 Belgio-Italia, i convocati: sorpresa Esposito per Mancini
- 10:08 Romano svela un retroscena: "Una squadra inglese era pronta a fare follie per Esposito"
- 09:54 Il Giorno - Dimarco e quel rapporto speciale con Mancini
- 09:40 TS - Calha-Juve, contatti già a gennaio. Priorità al rinnovo con l'Inter
- 09:26 Mirabelli: "La Juve prenda Calhanoglu, è il più completo d'Europa"
- 09:12 CdS - Chivu ritrova i Nazionali: la scaletta dei rientri
- 08:58 CdS - Lautaro punta l'Atalanta, Chivu non rischia: settimana decisiva
- 08:43 Scifo esalta Esposito: "È intelligente, mette in difficoltà i difensori"