Nicolò Barella ai microfoni della Rai commenta la sconfitta dell'italia contro il Belgio: "Oggi sono stati più bravi di noi, hanno avuto un piglio in più, noi abbiamo pagato la stanchezza contro la Francia. Venivamo da una situazione difficile, in Nations League abbimo dimostrato di esserci ma c'è da migliorare e col tempo lo faremo con calma. Siamo una squadra che non deve andare sotto ritmo, deve dare tutto quello che ha altrimenti come abbiamo visto arrivano gol da rimpalli o situazioni strane. Senza togliere meriti al Belgio ma dobbiamo stare attenti per non permettere queste situazioni, questo è il calcio, cercheremo di migliorare.

Rammarico

C'è più rammarico per la partita dell'andata - aggiunge -, oggi hanno giocato meglio, hanno sfruttato meglio le nostre lacune niente da dire. All'andata potevamo fare meglio ma è l'inizio di un nuovo percorso, dovevamo trovare motivazioni, è stata una partita a sé ma nel percorso abbiamo dimostrato che ci siamo, i ragazzi nuovi stanno portando energia, noi vecchi la stiamo ritrovando e il grupopo è la cosa più importante. Fa male sempre una sconfitta, siamo tutti calciatori e siamo competitivi, però non ci deve far perdere il nostro focus di ritrovare entusiasmo, giocare per questa maglia, dare entusiasmo ai tifosi. Volevamo andare ai quarti ma qualcosa di buono l'abbiamo trovato tra di noi in questa Nations League".