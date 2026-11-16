Vittoria sofferta della Francia ieri sera a Bordeaux contro la Turchia, che però è valsa il pass da prima per i quarti di finale di Nations League. Zinedine Zidane nel post gara, da perfezionista quale è, non ha mostrato particolare soddisfazione per il 2-1 rifilato alla Nazionale della mezza luna, forse perché si aspettava una prestazione più altisonante a seguito del 3-1 patito al Meazza contro l'Italia quattro giorni prima. Sicuramente il CT avrà un motivo di essere soddisfatto e risponde al nome di Andy Diouf, proposto ancora una volta titolare a sinistra da terzino e numeri alla mano il migliore dei suoi in campo.

L'esterno dell'Inter è stato grande protagonista non solo nelle statistiche, ma anche nell'impressione generale che ha lasciato ha chi ha valutato i suoi 90 minuti e passa sul rettangolo di gioco. Per esempio, ecco il giudizio di RMC Sport, che gi dà un 7 pieno: "Sta iniziando a prendere le misure di questo ruolo per lui insolito. Un buon cross al 14' ha dato via a una partita giocata con grande voglia. Il giocatore dell'Inter ha cercato di dare il suo contributo in fase offensiva per tutto l'incontro; purtroppo, però, queste buone iniziative sono state vanificate talvolta da qualche imprecisione".