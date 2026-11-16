Sono stati ufficializzati i calciatori dell'Inter Under 23 candidati al C Gold Award 2026, il riconoscimento ideato e promosso da Affidabile.org e dedicato ai protagonisti della Serie C. I giocatori della seconda squadra nerazzurra figurano tra i 600 candidati selezionati nelle 60 squadre dei tre gironi del campionato. La selezione è stata realizzata in collaborazione con Lacasadic.com, testata giornalistica specializzata nella Serie C e partner editoriale del progetto in rappresentanza della stampa sportiva.

I 10 nerazzurri in corsa

Per ciascuna delle 60 società sono stati individuati dieci giocatori, secondo una distribuzione prestabilita: un portiere, tre difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.

Per l'Inter Under 23, i calciatori selezionati sono:

Portiere: Riccardo Melgrati.

Difensori: Lorenzo Tosto, Giuseppe Prestia, Leonardo Bovio.

Centrocampisti: Iwo Kaczmarski, Luca Fiordilino, Leonardo Bovo.

Attaccanti: Mattia Mosconi, Matteo Lavelli, Tommaso Fumagalli.

Criteri

La valutazione ha tenuto conto delle prestazioni individuali, del percorso professionale dei calciatori e del ruolo ricoperto all'interno delle rispettive squadre, con l'obiettivo di rappresentare le diverse realtà del campionato. L'elenco completo dei candidati è consultabile sulla pagina ufficiale del C Gold Award 2026, dove saranno disponibili anche i risultati delle votazioni e gli aggiornamenti sulle successive fasi del premio.