Nuovo manto erboso per l'Inter nel prossimo impegno casalingo, quello di Champions League del 25 novembre contro lo Stoccarda. Come riporta Tuttosport, la rizollatura verrà testata già dal Milan domenica contro il Frosinone. L'intervento completo è stato infatti già effettuato dopo Italia-Francia di giovedì scorso. 

Un intervento, si legge, in quattro fasi: rimozione completa dello strato superficiale venerdì, livellamento e preparazione del sottofondo sabato, posa delle nuove zolle da sabato fino a domani e cultura del manto con rinforzo sintetico per completare il sistema idrico, previsto da mercoledì a sabato.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 09:52
Autore: Antonio Di Chiara
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