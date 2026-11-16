C'è anche Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, tra gli ospiti speciali alla presentazione del 'Trofeo Italo Galbiati'. Prima di partecipare alla serata, Pupi si è soffermato a parlare con Sky Sport cominciando a parlare del ritorno in campo, a 46 anni, di Ronaldinho con la maglia del Ravenna: "Ho visto le immagini, gli faccio i complimenti perché ha ancora i colpi. Si diverte sempre quando ha il pallone tra i piedi".
L'Argentina senza Messi.
"Non è semplice rimpiazzare uno come Messi, sarà impossibile. Però ci sono dei giovani interessanti, Scaloni può fare un grande lavoro. C'è tanto entusiasmo per questo nuovo percorso e l'Argentina deve essere sempre nei piani alti".
Come sta Lautaro?
"Lauti sta facendo le ultime prove per essere a disposizione domenica, ha fatto una riabilitazione accurata con lo staff medico. Conoscendolo, ha una grande voglia di tornare. Mi auguro che possa essere già disponibile contro l'Atalanta".
Chivu ha vinto la Panchina d'Oro oggi, cosa ha di speciale questo allenatore?
"Gli faccio i complimenti perché ha vinto una Panchina d'Oro meritata per il lavoro che ha fatto e sta facendo. Cristian è un ragazzo molto intelligente, che riesce a trasmettere ai giocatori la sua passione e dei concetti molto chiari. Ha sempre voglia di fare meglio, è un ragazzo che merita questa opportunità. Farà ancora bene".
Chivu ha detto che non gli piace sentire che l'Inter è strafavorita in campionato, è d'accordo?
"Noi non ci siamo mai nascosti rispetto alle nostre ambizioni. Noi vogliamo competere per continuare a vincere. Cristian ha ragione quando dice che non siamo gli unici ad ambire a certi traguardi perché ci sono altre squadre che stanno facendo altrettanto bene. Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è sempre molto difficile ed equilibrato. Dipende da noi, dopo pensare partita dopo partita. Le insidie sono sempre dietro l'angolo".
E' vero che all'Inter manca qualcosa per essere al top in Europa?
"Sì, ci sono tante squadre forti come il Real, il PSG... Noi cerchiamo di ridurre il gap, ma non è semplice competere. Però con il lavoro di Chivu e dei ragazzi possiamo ambire ad essere protagonisti. Al Bernabeu abbiamo fatto una grande partita, anche se purtroppo abbiamo perso. Col Bruges è mancato il risultato, poi sono arrivate due belle vittorie. Speriamo di proseguire così perché vogliamo competere anche in Europa. Possiamo almeno provarci".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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