In linea generale tutti i quotidiani oggi concordano sul fatto che presi singolarmente praticamente tutti gli azzurri hanno fatto fatica a raggiungere la sufficienza, a parte qualche raro caso. Situazione figlia di una prestazione di squadra deludente ieri sera allo stadio Re Baldovino contro i padroni di casa del Belgio, ai quali sono bastati 11 minuti per indirizzare la partita dopo lo svantaggio iniziale. Nello specifico, anche i calciatori nerazzurri scesi in campo ieri non hanno brillato, tutti insufficienti a parte Pio Esposito, che porta a casa un 6. Ecco i voti de La Repubblica.

I giudizi

Bastoni 4 - Troppo morbido sulla serpentina di Doku e poi scellerato nell’assist involontario a De Bruyne. 

Barella 5 - Dà l’illusione di poter alzare il pressing e tra i centrocampisti è il meno arrendevole. 

Esposito 6 - Con lui si parte da 1-0, stavolta con una spaccata anche elegante. Poi però sbaglia il rigore. 

Dimarco 5 - Non si nota.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 10:17
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.