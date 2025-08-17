A un mese e un giorno dal primo lancio della sua testata relativo alla volontà dell'Inter di portare a casa Ademola Lookman, Ivan Zazzaroni esprime il suo pensiero quotidiano sul proprio profilo Instagram. Confermando le notizie del presente ma mostrandosi sibillino sul futuro: "Ad oggi l'Atalanta non apre all'Inter per Lookman, del doman non v'è certezza". 

Dom 17 agosto 2025 alle 14:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
