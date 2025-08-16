Proseguono i 32esimi di Coppa Italia e si verifica un upset con la capitolazione della Cremonese, che deve arrendersi al Palermo di Filippo Inzaghi. I rosanero passano il turno grazie ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei novanta minuti regolamentari. Decisiva la parata dell'ex Inter Francesco Bardi su Dennis Johnsen. Venezia di Giovanni Stroppa ha superato con un perentorio 4-0 il Mantova e ai sedicesimi sfiderà la vincente di Audace Cerignola-Verona, partita che consegnerà l'avversaria dell'Inter agli ottavi di finale. Le doppiette di Issa Doumbia e John Yeboah lanciano la formazione neroverde. Avanti anche il Como, che prima va sotto col Südtirol per via del rigore trasformato da Daniele Casiraghi, poi in quattro minuti rifila tre schiaffi agli altoatesini con le due reti di Tasos Douvikas e il sigillio di Lucas Da Cunha.

Deve sudare il Cagliari di Fabio Pisacane, che riesce ad avere la meglio sulla Virtus Entella solo ai calci di rigore: Roberto Piccoli segna la rete del vantaggio prima che i rossoblu combinino un doppio disastro in due minuti a ridosso del novantesimo col rigore sbagliato da Yerry Mina e l'autogol di Alessandro Deiola. Dal dischetto, va a segno anche Sebastiano Esposito, subentrato nel secondo tempo a Zito Luvumbo; l'errore decisivo è di Ivan Marconi.