Nuovo arrivo in casa Inter Women. La società nerazzurra ha infatti annunciato la firma di Masa Tomasevic, centrocampista 18enne, che si è legata al club per i prossimi tre anni. Ecco il comunicato ufficiale:

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Maša Tomašević . La centrocampista montenegrina classe 2007 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028.

Maša è cresciuta nel ŽFK Budućnost, club con cui ha vinto il campionato montenegrino 2024/25. Il suo talento cristallino le ha consentito di essere la miglior marcatrice del torneo per due stagioni consecutive. Ha debuttato con la Nazionale maggiore del Montenegro all’età di 15 anni, confermandosi come una delle giocatrici più promettenti del calcio balcanico.