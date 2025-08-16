Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è stato intercettato da Sportitalia dopo l'amichevole contro il NEOM a Frosinone. Interpellato sul mercato, il giocatore giallorosso non ha voluto sbilanciarsi: "Non è facile iniziare il campionato con il mercato ancora aperto: arriverà qualcuno, qualcuno saluterà, non lo so, però insomma, siamo concentrati sul campionato”.