Nell'analizzare la vittoria dell'Inter a Bari contro l'Olympiacos, La Gazzetta dello Sport si sofferma in particolar modo sulla prova di Marcus Thuram, il giocatore che più aveva sofferto tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa, appena cominciata.

Ha avuto bisogno, Thuram, di un po' di tempo per assimilare i metodi "da marine" (come li definisce la rosea) a cui non era abituato nel biennio precedente. La ThuLa, considerando anche le buone prove di Lautaro Martinez in pre-stagione, sembra essersi accesa nel momento giusto, a otto giori dall'inizio della Serie A. E alle spalle dei titolari crescono Pio Esposito e Bonny. Al loro ingresso in campo hanno conosciuto l'affetto dei tifosi interisti, che hanno alzato i decibel per salutarne l'entrata in scena.

Da registrare anche una certa prudenza da parte di Chivu, che con l'avvicinarsi del campionato ha mostrato una tendenza tattica meno estrema abbassando il pressing, pur inserendo dei contenuti nuovi nell'abituale 3-5-2. Ad esempio Sucic regista, visto che Calhanoglu (che sarà squalificato contro il Torino) era inizialmente in panchina: il croato mostra margini di crescita e personalità, ma per fare il regista deve ancora lavorare.