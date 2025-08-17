Fa appello al mercato Ivan Juric dopo la sconfitta dell'Atalanta contro la Juventus. Queste le sue parole nel post-partita del Trofeo Bortolotti: "Siamo stati competitivi fino a un certo punto: abbiamo giocato un’ottima gara, ma ci manca un po’ di sostanza. Dobbiamo riempire la rosa in alcuni ruoli. È chiaro che Ademola Lookman e Mateo Retegui sono due giocatori favolosi che hanno fatto l'80-90% degli assist e dei gol. Ci sono anche situazioni in cui per essere competitivi a certi livelli ci dobbiamo rafforzare, questo è sicuro, però i ragazzi mi danno la sensazione che possano crescere ancora".