Non ci sono pagelle su Inter-Olympiacos tra le pagine della Gazzetta dello Sport, ma la rosea divide tra due più in forma e due ancora in ritardo. Promossi Barella, frizzante nelle aperture e nell'accompagnare l'azione, e Thuram, che difende il posto avendo capito che la concorrenza soffia alle spalle.

Rimandati Luis Henrique, il brasiliano colleziona cross sbagliati ed errori di posizionamento faticando a sinistra, e Zielinski, che manca da troppo tempo per pensare di fare subito il regista e infatti rischia quasi il rigore.