Non ci sono pagelle su Inter-Olympiacos tra le pagine della Gazzetta dello Sport, ma la rosea divide tra due più in forma e due ancora in ritardo. Promossi Barella, frizzante nelle aperture e nell'accompagnare l'azione, e Thuram, che difende il posto avendo capito che la concorrenza soffia alle spalle.
Rimandati Luis Henrique, il brasiliano colleziona cross sbagliati ed errori di posizionamento faticando a sinistra, e Zielinski, che manca da troppo tempo per pensare di fare subito il regista e infatti rischia quasi il rigore.
Sezione: Rassegna / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 09:52
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
Domenica 17 ago
- 14:22 CF - Zalewski all'Atalanta, non solo plusvalenza: per l'Inter anche un risparmio di 1,5 milioni di euro
- 14:07 Affaire Lookman, Zazzaroni ora cita Lorenzo il Magnifico: "Del doman non v'è certezza"
- 13:53 GdS - Zalewski-Atalanta, è fatta: 17 milioni e plusvalenza lampo per l'Inter. Affare che fa tutti felici
- 13:38 Cherubini: "Leoni? Avremmo voluto godercelo, ma è un'operazione storica"
- 13:24 Bologna su Asllani, Italiano: "Servono due acquisti, ecco dove. Dobbiamo tornare ad essere umili"
- 13:10 videoL'Inter U23 esordisce con una vittoria a Lumezzane: gli highlights
- 12:55 Lammens, l'Inter è già in trattative con l'Anversa: il club belga punta ad ottenere questa cifra
- 12:42 TS - Frendrup, il Genoa ha fatto il prezzo: il centrocampista può ancora lasciare la Liguria
- 12:28 Messaggero Veneto - L'Inter avanza un'offerta per Solet, chissà se stavolta il giocatore smentirà
- 12:14 Di Marzio: "Bologna, passi avanti concreti per Asllani. Contatti positivi con l'Inter, questa la formula"
- 12:00 TS - Chivu e Ausilio d'accordo: c'è una doppia priorità. E su Koné il FPF aiuta l'Inter
- 11:49 Zalewski-Atalanta, trattativa spedita: si può chiudere. Ecco le cifre in ballo. Ma Lookman non c'entra
- 11:45 TS - Inter-Olympiacos, stavolta Luis Henrique convince: promossi e rimandati del test a Bari
- 11:30 TS - Il Torino prova a far posto ad Asllani: due cessioni per inserirlo nelle liste
- 11:16 CdS - Koné, gli agenti si muovono: se non va all'Inter occhio alle soluzioni estere
- 11:02 TS - Pavard, il Neom ha le risorse per accontentare il francese: ingaggio monstre
- 10:48 Capello: "Mercato Inter, idee giuste ma nessun risultato. Lautaro capocannoniere se..."
- 10:34 CdS - In tre per prendere Pavard: il francese può partire, ecco il prezzo
- 10:26 Sky - L'Inter apre alla cessione di Zalewski: l'operazione con l'Atalanta sarebbe però slegata da Lookman
- 10:20 Il Messaggero - Koné, la Roma spera in due big europee o nella Premier. Chiesti 50 milioni, già individuato l'erede
- 10:06 GdS - Inter, due giorni di riposo e poi si pensa al Torino. Frattesi tenta il recupero immediato
- 09:52 GdS - Inter-Olympiacos: Barella tra i più in forma, in due ancora in ritardo
- 09:38 GdS - Non solo Calhanoglu, anche Pio Esposito salterà Inter-Torino: è già un'assenza pesante
- 09:24 Galtier (Neom Sc): "Abbiamo provato a convincere Pavard, ci ha risposto che..."
- 09:10 GdS - Inter-Olympiacos: Chivu più prudente e ritrova Thuram. Sucic regista? Forse è presto, ma col Torino...
- 08:56 Marotta: "Forte legame con Oaktree: ecco perché ho investito nell'Inter. Rischio le mie finanze, ma..."
- 08:42 CdS - Inter, Koné ideale ma il nome nuovo è O'Riley. Tesoretto da 40-45 milioni: può crescere
- 08:28 GdS - Bastoni e Frattesi, l'Inter respinge un doppio assalto dalla Premier League
- 08:14 GdS - L'Inter ha scelto: si va sul centrocampista. Gasperini riapre il file Koné, Lookman verso il tramonto?
- 08:00 Juric: "Lookman e Retegui giocatori favolosi, ma per essere competitivi serve rinforzarsi"
- 00:00 Sprazzi di Inter con l'update. Caso Koné, piano con le accuse
Sabato 16 ago
- 23:45 Thuram: "Abbiamo vinto senza subire gol, era ciò che volevamo. Non sono ancora al 100% però..."
- 23:40 Pro Vercelli, la convinzione del tecnico Santoni: "Inter U23 avversario ostico"
- 23:37 Chivu: "Possiamo essere più cattivi. Non vogliamo perdere i principi che hanno reso l'Inter una squadra forte"
- 23:27 L'Atalanta piomba su Zalewski: allo studio una prima offerta ufficiale per il polacco
- 23:25 Coppa Italia, Cremonese già out. Il Cagliari di Esposito suda ma supera la Virtus Entella
- 23:12 Roma, Cristante: "Il mercato? Qualcuno arriverà e qualcuno saluterà, non lo so"
- 22:58 Lisci, all. Osasuna: "Assurdo il mercato a campionati iniziati, una cosa che non piace a nessuno"
- 22:55 Coppa Italia Serie C, la storia ufficiale dell'Inter U23 comincia bene: Lumezzane ribaltato con i gol di Zuberek e Kamate
- 22:44 PSG, Luis Enrique punta altre vittorie: "Vogliamo continuare a scrivere la storia". Poi la battuta su Hakimi
- 22:29 Tagliando superato: due gol fatti, nessuno subito e tante promettenti idee. L'Inter batte l'Olympiacos
- 22:28 Inter-Olympiacos, le pagelle - Thuram come ai bei tempi, Lautaro è Willy Wonka. Luis Henrique fa ciò che ama
- 21:42 A Bari è passione nerazzurra: oltre 40 mila presenze al San Nicola
- 21:36 Dimarco, primi riscontri confortanti: solo una contusione alla coscia destra
- 20:45 Zazzaroni: "Gasperini spariglia le carte. Accetta la cessione di Koné a una condizione"
- 20:25 L'Inter riporta a casa il 'nuovo Bastoni': torna Mattia Puglisi. "È il sogno di ogni bambino"
- 20:19 Monza-Inter, Up&Down - Garonetti tremendamente efficace, Cerpelletti silenzioso e percettibile
- 20:11 Cosmi: "Carboni-Genoa, le premesse sono ottime. Poi starà a lui dimostrare di valere l'Inter"
- 20:05 Iddrissou dal dischetto regala i primi 3 punti all'Inter U20 di Carbone. Nerazzurri cinici e solidi a Monza
- 19:57 Meet&Greet a Bari prima di Inter-Olympiacos: Sucic, Luis Henrique e Zielinski i protagonisti
- 19:51 Roma, Gasperini sibillino sul futuro di Koné: "Vedremo se si potrà fare qualcosa senza cedere giocatori"
- 19:43 Inter-Olympiacos, tutto pronto al San Nicola: le immagini dello spogliatoio dei nerazzurri
- 19:29 Il Secolo XIX - Niente Francesco Conti per l'Inter U23. La Samp ha deciso di tenerlo
- 19:15 Spiegare il mercato dell'Inter. O almeno provarci
- 19:00 L'Avellino cerca un nuovo difensore: il prescelto è il nerazzurro Fontanarosa
- 18:46 Napoli, Lobotka: "Scudetto? Non dobbiamo difenderlo, ma vincerne un altro"
- 18:19 Donnarumma attende l'uscita di Ederson: City pronto all'affondo per il portiere azzurro
- 18:05 Parlato: "Inter U23? Vecchi è preparato e conosce la C. Il settore giovanile nerazzurro è il migliore in Italia"
- 17:51 Milan, Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo per noi. Puntiamo a finire tra le prime quattro"
- 17:37 Di Biagio: "Koné giocatore importante, la sua permanenza è un'ottima notizia per la Roma"
- 17:22 Okoro alla Juventus, l'agente: "Ne avevo parlato con Baccin per l'Inter U23"
- 17:07 Festa (Il Sole 24 Ore): "Marotta azionista dell'Inter? È tipico. Ecco quanto varrà il suo 2%"
- 16:53 Di Marzio: "Ecco perché la Roma ha deciso di tenersi Koné"
- 16:40 Sky Sports DE - Badé, niente Inter: il Leverkusen ha affondato il colpo, trasferimento vicino
- 16:25 Tomasevic si presenta: "Sono un centrocampista offensivo, mi piace dribblare. L'Inter è una grande opportunità"
- 16:10 UFFICIALE - Rinforzo per il centrocampo delle Women: arriva Masa Tomasevic
- 15:55 Tegola Hellas Verona: rottura del legamento crociato anteriore per Tomas Suslov
- 15:40 Inter Club, i giovanissimi tifosi nerazzurri incontrano Zielinski, Luis Henrique e Sucic
- 15:25 Zazzaroni: "La trattativa Inter-Lookman compie un mese, ho guadagnato la simpatia degli interisti"
- 15:10 Grande accoglienza per l'Inter a Bari in vista dell'amichevole di questa sera contro l'Olympiakos