La formazione araba del Neom Sc si è fiondata su Benjamin Pavard, facendo leva sulal "regia" del tecnico Christophe Galtier. Secondo Tuttosport ci sono stati sondaggi da parte del Galatasaray e del Lille, ma ad oggi è la società saudita ad avere le risorse per poter accontentare sia l'Inter (che chiede 20 milioni di euro per il cartellino) sia il giocatore.

A Pavard, che attualmente guadagna 5 milioni di euro netti a stagione in nerazzurro, sono stati offerti 8 milioni l'anno per accasarsi al Neom.