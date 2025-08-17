Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri hanno fatto il loro debutto in partite ufficiali con la maglia della Juve Stabia in occasione della partita di Coppa Italia persa contro il Lecce. I due ragazzi arrivati dall'Inter fanno parte di una strategia basata sulle giovani leve da parte del club campano, come confermato dopo il match anche dal tecnico Ignazio Abate: "La nostra è una rosa composta da tanti giovani di qualità, basti pensare che Cacciamani è entrato bene in partita pur non essendosi praticamente mai allenato con i compagni. Sarà compito nostro farli crescere aiutandoli ad esprimere e sviluppare le proprie doti all’interno degli equilibri della squadra".