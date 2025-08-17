Il file di mercato riguardante il futuro di Lookman non è stato riaperto da Inter e Atalanta, che in queste ore sono tornate a parlarsi ma per definire il passaggio di Nicola Zalewski alla corte di Ivan Juric per 17 milioni di euro circa. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, la distanza tra le parti sulla valutazione del cartellino dell'attaccante nigeriano rimane ampia.

La trattativa, per la cronaca, è stata messa in standby dopo che la Dea ha rispedito al mittente l'offerta scritta della Beneamata da 45 milioni di euro, comprensivi dei bonus.