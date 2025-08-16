Ha sfiorato la promozione in Liga col Mirandes, battuto nella finale playoff dalla Real Oviedo, ma poi l'ha guadagnata per meriti acquisiti sedendosi sulla panchina dell'Osasuna. Lui è Alessio Lisci, tecnico classe 1985 della squadra di Pamplona ritenuto uno dei prospetti più interessanti tra gli allenatori emergenti. Lisci che si racconta alla Gazzetta dello Sport, rivelando di aver ricevuto "tre quarti di offerta, diciamo un sondaggio" dall'Italia e soprattutto dicendo la sua sulla durata del mercato estivo: "Assurdo. Una cosa che non piace a nessuno e che complica la vita di tutti: giocatori, club, allenatori. È talmente negativa che sono certo che prima o poi cambieranno lo regole. O almeno lo spero. Anche perché è una finestra lunghissima, e gli affari si fanno all’inizio e alla fine: andrebbe condensato il tutto, e chiuso quando si inizia a giocare, per il bene e la salute della competitività".