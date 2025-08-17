Anche il quotidiano Messaggero Veneto torna sull'offerta di prestito oneroso presentata dall'Inter per il difensore francese dell'Udinese Oumar Solet, commentando con un tocco di ironia chiedendosi se questa volta smentirà le voci come fatto qualche giorno fa definendo 'fake' la notizia relativa alla volontà di essere ceduto dopo la partenza dell'amico Florian Thauvin. 

Viene anche ricordato come a incidere sulle valutazioni del club nerazzurro ci siano le pendenze giudiziarie che riguardano il calciatore ex Salisburgo; Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, vorrebbe però mantenere il giocatore come dichiarato apertamente, per farne il leader della propria difesa. 

Data: Dom 17 agosto 2025 alle 12:28
Autore: Christian Liotta
