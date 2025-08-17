Prima di Roma-Neom, le parole di Gian Piero Gasperini hanno fatto intendere che la permanenza di Manu Koné non sia affatto così scontata, soprattutto se servisse fare un sacrificio per rinforzare la squadra. Nel mentre, lo spicchio di Curva Sud presente allo Stirpe di Frosinone ha omaggiato il francese che ha risposto con un applauso ai cori dei tifosi giallorossi.

Resta il fatto che, come evidenzia Il Messaggero, un suo addio sia sempre possibile: "La speranza di riuscire a fare il doppio colpo senza il sacrificio di Koné, da ieri - dopo le parole di Gasp - è tornata flebile. La Roma ha respinto la prima offerta di 40 milioni più bonus dell’Inter, la richiesta è 50. Ma questo amo mediatico gettato nelle ultime ore, potrebbe essere propedeutico anche per attirare altre squadre. Il riferimento è al PSG, al Bayern Monaco e alla Premier. E non è un caso che il sostituto del francese è già stato scelto: si tratta di Magassa del Monaco. Ma prima, come nei migliori puzzle, bisogna che s’incastri il pezzo principe. Poi, il resto, verrà di conseguenza".