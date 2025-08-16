Alla fine del match di Bari contro l'Olympiacos, anche Marcus Thuram, autore del gol del 2-0, si è fermato ai microfoni di Inter TV per commentare quanto avvenuto questa sera: "Siamo ancora stanchi dalle dure settimane di lavoro della preparazione, ma va bene giocare con questo caldo perché ci prepara all'esordio in campionato. Abbiamo vinto senza subire gol ed era il nostro obiettivo, siamo felici. Non sono ancora al 100% ma sto lavorando per cercare la migliore forma. I tifosi qui a Bari sono stati straordinari, sembrava di stare a San Siro. È stato bellissimo.”