Il reparto difensivo dell'Inter è numericamente al completo, come riporta oggi il Corriere dello Sport, motivo per cui i nerazzurri interverranno soltanto in caso di un'uscita. A tal proposito va tenuto d'occhio Benjamin Pavard, che notoriamente piace al Galatasaray, ma che da qualceh ora è diventato oggetto di interesse anche di altri due club.

Uno di questi è il Lille, che riporterebbe Pavard in Francia. Il secondo è il Neom Sc, dall'Arabia Saudita. Con una ventina di milioni, il francese può partire.

