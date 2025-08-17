L'Inter è nella lista delle pretendenti per il difensore francese dell'Udinese Oumar Solet, ma anche diversi club esteri hanno mostrato il loro interesse per il roccioso ex giocatore del Salisburgo. Il club friulano, nel frattempo, comincia a guardarsi intorno per trovare il sostituto e secondo Sportitalia, tra i nomi al vaglio, c'è anche quello di una vecchia conoscenza delle giovanili nerazzurre, vale a dire Etienne Kinkoue, visto nel vivaio Inter dal 2019 al 2021 e attualmente in forza a Le Havre, in Francia.

Per l’#Udinese Étienne #Kinkoué è nella lista dei possibili sostituti di Oumar #Solet.



Su #Solet c’è l’interesse concreto anche da parte dell’#Inter oltre che di club dall’estero. https://t.co/NVwjBVazKP — Gianluigi Longari (@Glongari) August 17, 2025