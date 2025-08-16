Comincia al meglio l'avventura della neonata Inter Under 23 di Stefano Vecchi, che nel suo primo match ufficiale supera il Lumezzane 2-1, in rimonta, conquistando il secondo turno della Coppa Italia Serie C. In svantaggio al 41' per effetto del gol di Melotti, in un match che ha viaggiato dall'inizio alla fine sui binari dell'equilibrio, la seconda squadra nerazzurra trova subito la forza per reagire al 44' con Jan Zuberek, bravo a sfruttare il filtrante di Cinquegrano per bucare Bonardi sul primo palo. Nella ripresa, è Kamate, cinque minuti dopo l'ora di gioco, a spezzare la situazione di parità pescando un jolly da fuori area che vale vittoria e qualificazione. Non male come primo capitolo della storia.

96' - FINISCE QUI! L'Inter U23 vince il primo match ufficiale della sua storia: Lumezzane ribaltato con i gol di Zuberek e Kamate, finisce 2-1. Nerazzurri al secondo turno di Coppa Italia Serie C.

96' - Fontanarosa non bada al sottile e rinvia in tribuna un pallone che poteva rivelarsi pericoloso.

95' - Mosconi recupera palla a centrocampo ma la perde subito per via di un brutto primo tocco.

93' - Malotti è l'ultimo ad arrendersi nel Lumezzane: il suo sinistro, smorzato, facilita l'intervento di Melgrati.

91' - De Marino ammonito per aver provocato Agbonifo dopo un contrasto. L'ex Verona era andato in via bene in velocità, in contropiede, poi ha perso da solo l'equilibrio una volta entrato in area.

90' - Recupero extra large: si giocherà almeno per altri 6 minuti.

90' - Ferro, francobollato da Fontanarosa, non riesce a inquadrare la porta con la girata in area.

87' - Manciata di minuti per Mosconi che sostituisce un esausto Spinaccè.

86' - Deratti abbatte Bovo sulla trequarti del Lumezzane. Punizione per l'Inter battuta da Agbonifo: Bonardi si allunga sulla sua destra e para.

85' - Cross lento e basso di Iori, Spinaccè pulisce l'area spazzando via il pallone in fallo laterale.

83' - Re Cecconi commette un fallaccio su Iori: il giallo è un affare per il difensore interista. Punizione interessante vicino al lato corto dell'area di rigore per il Lumezzane.

82' - Malotti spreca tutto! Ferro questa volta va via a Prestia, poi mette e rimorchio per Iori che spara alto. Ma la palla aveva superato la linea di fondo prima del cross.

81' - Prestia vince un altro duello con Ferro. Sulla successiva palla in verticale Spinaccè si fa sorprendere in posizione di fuorigioco.

80' - Attacca l'Inter, anche grazie alla freschezza dei giocatori subentrati dalla panchina. Soprattutto di Agbonifo, quello che ha avuto l'impatto migliore.

78' - Altro doppio cambio per Vecchi: dentro David e Bovo, richiamati in panchina Cocchi e Fiordilino.

77' - Prestia usa bene il fisico per fermare Ferro, che si era involato nell'area nerazzurra.

76' - Agbonifo lotta con Scanzi ai bordi dell'area di rigore del Lumezzane: semplice contrasto per l'arbitro, che lascia correre il gioco.

74' - L'Inter ora congela il pallone anche per permettere di rialzarsi a Cinquegrano, atterrato dal neo entrato Ghillani. Che ha rischiato l'ammonizione.

73' - Altro cambio per Paci: Diodato fa posto a Ghillani.

72' - Fallo in attacco di Cocchi ai danni di Deratti.

71' - Bello slalom in area di Agbonifo che fa tutto bene fino alla conclusione. Poi Spinaccè guadagna un corner.

70' - Riprende il gioco.

69' - Cooling break per riprendere fiato prima del rush finale.

68' - Tiraccio di Agbonifo, che si era fatto ingolosire dal rimbalzo del pallone all'altezza dei 25 metri. Soluzione non facile, esecuzione da rivedere.

67' - Deratti cerca una giocata difficilissima di tacco, nel traffico dell'area di rigore nerazzurra. Tentativo respinto, ma il Lumezzane sta attaccando a testa bassa dopo lo svantaggio.

65' - KAMATE PESCA IL JOLLY DA FUORI AREA, L'INTER OPERA IL SORPASSO! Grande tiro mancino in controballzo del francese che supera Bonardi, sorpreso nella circostanza.

63' - Vecchi si gioca le prime carte dalla panchina: dentro Venturini e Agbonifo per Zuberek e Topalovic.

62' - L'Inter torna a farsi pericolosa! Zuberek conduce palla fino alla trequarti, poi appoggia sulla sinistra per il destro solo potente di Spinaccè.

62' - Rumoreggia il pubblico di casa per l'intervento ruvido di Re Cecconi, meritevole - secondo i tifosi rossoblu - di provvedimento disciplinare.

60' - Scocca l'ora di gioco al 'Tullio Saleri': resiste l'1-1 maturato nel primo tempo per effetto delle reti di Malotti e Zuberek.

59' - Paci corre subito ai ripari: esce l'infortunato Pogliano, entra Deratti

58' - L'arbitro interrompe il gioco e richiama l'attenzione dello staff medico del Lumezzane: a terra c'è Pogliano, vittima di un problema muscolare.

57' - Re Cecconi di nuovo decisivo con un intervento difensivo: qui il difensore interista manda in corner un cross di Pagliari.

55' - Re Cecconi copre bene le spalle a Prestia che si era perso il suo avversario diretto.

53' - Partita vivace, si continua a viaggiare sui binari dell'equilibrio.

52' - Iori spreca tutto! Rolando prende il fondo dribblando il diretto marcatore, poi mette in mezzo per Iori che, fuori equilibrio, spara alto.

51' - Il Lumezzane corre un bel rischio sul cross di Cinquegrano che taglia tutta l'area di rigore. Va a vuoto il portiere, ma Zuberek non riesce ad approfittarne.

50' - Anche Fiordilino finisce sul taccuino dei cattivi dell'arbitro: ammonizione per lui.

49' - Destro improvviso di Topalovic dalla distanza! Bonardi si salva respingendo con i pugni il tiro in controbalzo dello sloveno.

48' - Malotti non va lontano dal bis! Buon lavoro spalle alla porta di Ferro, che poi accomoda per l'autore del primo gol, il cui tiro finisce largo.

48' - Topalovic si fa rimontare da Diodato: sfuma la ripartenza dell'Inter.

47' - Melgrati non ha problemi ad intervenire sul cross di Ferro.

46' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stess 22 che hanno chiuso il primo tempo.

22.04 - Si riparte, è cominciato in questo momento il secondo tempo di Lumezzane-Inter U23!

21.50 - Perfetto equilibrio allo stadio 'Tullio Saleri' dopo i primi 47' di gioco: 1-1 il parziale tra Lumezzane e Inter 23. Che si spartiscono equamente i gol (Zuberek ha rimontato il vantaggio momentaneo di Malotti) e le occasioni, due a testa prima del botta e risposta negli ultimi minuti del primo tempo.

47' - Duplice fischio dell'arbitro, finisce 1-1 il primo tempo di Lumezzane-Inter U23! E' di Zuberek il primo storico gol segnato in gare ufficiali dalla seconda squadra nerazzurra, capace di rimontare il gol di Malotti.

46' - Melgrati non si fida della presa e respinge con i pugni il colpo di testa lento e centralissimo di Rolando.

46' - Deviazione rischiosa di Fontanarosa, che mette in corner svirgolando il pallone.

45' - Assegnati due minuti di recupero.

44' - PAREGGIO ISTANTANEO DELL'INTER, ZUBEREK SEGNA IL PRIMO, STORICO GOL UFFICIALE DELL'UNDER 23! Su imbeccata di Cinquegrano, il polacco infila Bonardi sul primo palo con un tiro preciso e potente.

43' - Reazione immediata dell'Inter, che va via sulla destra con Cinquegrano ma non riesce a sfondare.

41' - MALOTTI PORTA IN VANTAGGIO IL LUMEZZANE! Paghera apre in due la difesa dell'Inter con un bel tocco d'esterno che manda Malotti all'uno contro con Malgrati. Sfida vinta dal giocatore di casa, freddo nel mettere in porta l'1-0.

39' - Bonardi allunga il colpo di testa di Re Cecconi sopra la traversa. Ma per l'arbitro non c'è il tocco: si riparte con una rimessa dal fondo.

38' - Paghera commette fallo di ostruzione ai danni Fontanarosa sotto gli occhi dell'arbitro: solo un richiamo per il numero 4 del Lumezzane.

35' - Inter a un passo dal vantaggio con Topalovic! E' lo sloveno a promuovere l'azione che poi arriva a concludere, raccogliendo un cross di Cinquegrano: il suo tiro, non pulitissimo, finisce a centimetri dal palo.

34' - L'Inter reclama un presunto fallo di mano in area dopo l'azione dalla bandierina.

34' - Azione in fotocopia rispetto a qualche secondo fa: Zuberek guadagna l'ennesimo corner per i nerazzurri.

32' - La risposta dell'Inter è affidata a Zuberek, che porta a casa un corner.

31' - Melgrati salva l'Inter per la seconda volta! Lo schema da calcio d'angolo del Lumezzane apre la strada al tiro di Iori, che mira l'angolino basso. Gran riflesso del portiere nerazzurro, bravo a parare a mano aperta.

30' - Storie tese nell'area piccola nerazzurra prima della battuta del corner. L'arbitro riporta la calma richiamando i due capitani.

29' - Un'azione di qua, un'azione di là: corner per il Lumezzane.

28' - Kamate tenta la conclusione senza pensarci due volte: centrato De Marino.

27' - Diodato commette fallo su Spinaccè.

26' - Dopo la pausa rinfrescante, si riparte con la rimessa laterale battuta dal Lumezzane.

24' - Cooling break in corso.

23' - Partita spigolosa in questo frangente: Diodato e Fontanarosa arrivano a contrasto in scivolata, l'arbitro punisce l'intervento del giocatore rossoblu. Ma senza ammonirlo, come avrebbe voluto la panchina degli ospiti. &nbs

22' - Frasynyak estrae dal taschino il secondo cartellino giallo della partita: ammonito Fontanarosa.

20' - Si è accesa improvvisamente la partita al 17': un'occasione a testa per Inter e Lumezzane, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

18' - Occasione per l'Inter! Gli ospiti rispondono subito mandando al tiro il polacco grazie a un'imbucata di Topalovic: diagonale impreciso da posizione defilata.

17' - Malgrati salva l'Inter U23! Grande intervento col piede del portiere nerazzurro sul tiro a colpo sicuro di Malotti. Solo corner per il Lumezzane.

17' - Murato il tentativo di Re Cecconi, che era stato ancora bravo a sganciarsi in avanti.

15' - Fallo in attacco di Topalovic, che ha sgambettato Diodato nel tentativo di scippargli il pallone sulla trequarti del Lumezzane.

14' - Fontanarosa blocca sul nascere un'altra iniziativa di Diodato: intervento tempestivo del difensore nerazzurro.

13' - Il Lumezzane ha preso campo nell'ultimo minuto dopo la fiammata di Diodato.

12' - Si fa vedere anche il Lumezzane! Azione personale di Diodato, che dopo un break a centrocampo salta di slancio due avversari ma poi calcia malissimo dai 25 metri.

10' - Rischia qualcosa Paghera con un retropassaggio timido verso il suo portiere, che se la cava spazzando via il pericolo sulla pressione di Spinaccè.

9' - C'è una caduta di un giocatore interista in area, ma l'arbitro fa segno che non c'è nulla.

9' - Secondo giro consecutivo dalla bandierina guadagnato grazie all'affondo di Cocchi.

8' - Zuberek pizzicato in posizione di fuorigioco sulla soluzione da fuori di Cocchi.

8' - L'Inter conquista il primo corner di serata. Si avvicina al punto di battuta Topalovic.

7' - L'Inter ora spinge forte, portando in avanti anche i suoi braccetti. Non è preciso il cross di Re Cecconi, il Lumezzane può tirare un sospiro di sollievo.

5' - Mani nei capelli per Rolando, che diventa il primo ammonito del match per un intervento in ritardo su Topalovic.

4' - Fontanarosa accompagna l'azione con uno sganciamento offensivo che si infrange contro un avversario sulla trequarti dei padroni di casa: si riparte con una rimessa laterale in zona offensiva per l'Inter.

3' - Cocchi intercetta il passaggio di Ferro che era destinato a Rolando, l'Inter recupera palla.

2' - L'Inter prova a prendere il comando delle operazioni attraverso un palleggio insistito. Fontanarosa, poi, cerca la verticalizzazione per Spinaccè, che non riesce ad arpionare il pallone in area di rigore.

1' - E' il Lumezzane, stasera nei classici colori rossoblu, a muovere il primo pallone della partita. Inter con la maglia bianca da trasferta.

21.00 - Fischio d'inizio, comincia ora Lumezzane-Inter U23!

20.59 - Ora lancio della monetina per stabilire il primo possesso e l'occupazione delle due metà campo.

20.58 - I protagonisti fanno capolino sul campo dello stadio 'Tullio Saleri' guidati da Maksym Frasynyak.

20.55 - La quaterna arbitrale è guidata da Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, che si avvale degli assistenti Matteo Taverna (Bergamo) e Ilario Montanelli (Lecco). Abdoulaye Diop (Treviglio) è il quarto ufficiale.

20.45 - Inter e Lumezzane sono inserite nel girone A del campionato di Serie C e incroceranno nuovamente i loro destini alla settima giornata, in programma il 28 settembre. Il ritorno cadrà a febbraio per la 26esima giornata.

20.40 - Venti minuti al fischio d'inizio, restate con noi di FcInternews.it per seguire la diretta testuale del match!

20.30 - La vincente di Lumezzane-Inter U23 (gara secca) affronterà nel secondo turno di Coppa Italia Serie C una tra Lecco e Ospitaletto Franciacorta, in campo domani sera.

20.20 - Dopo il pareggio in rimonta contro il Trento nella prima uscita della sua preseason, l’Inter U23 ha perso il test in famiglia contro la prima squadra di Cristian Chivu (7-2 il risultato finale) per poi ottenere due vittorie di fila a spese di AlbinoLeffe (2-1) e Pro Vercelli (4-1).

20.10 - Matteo Motta, terzino classe 2005 passato ufficialmente dall'Inter al Lumezzane appena due giorni fa, comincia la partita dalla panchina. A proposito dell'incrocio con la sua ex squadra, Motta l'ha raccontata così dopo la firma: "Sarà una bella prima esperienza perché il fatto di mettersi subito a confronto con la tua ex squadra ti fa venire voglia di metterti in gioco e, chissà, magari punirla per passare il turno che è il nostro obiettivo".

20.08 - Vecchi, seguendo la traccia già vista nelle amichevoli pre-campionato, dispone i suoi con il 3-5-2 anche nel debutto assoluto: davanti a Melgrati, spazio a Re Cecconi, Prestia e Fontanarosa. In mezzo è Fiordilino a completare il reparto assieme agli inamovibili Topalovic e Kamate; ai loro lati, ad agire come quinti, ci sono Cocchi e Cinquegrano. In attacco Spinaccè fa coppia con Zuberek.

20.05 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LUMEZZANE: Bonardi; Pagliari, Paghera, Pogliano, Ferro, Malotti, De Marino, Rolando, Iori, Scanzi, Diodato. A disposizione: Battagliola, Deratti, Ghillani, Ndiaye, Serpa, Simoncelli, Motta, Belvedere. Allenatore: Massimo Paci.

INTER U23: Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Fontanarosa; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamate, Cocchi; Zuberek, Spinaccè. A disposizione: Raimondi, Zamarian, Avitabile, Maye, Agbonifo, Bovo, Stante, Venturini, David, Mosconi, Sarr. Allenatore: Stefano Vecchi.

20.00 - "Una mina vagante allenata da un tecnico che è una certezza nella nostra categoria". L'Inter Under23 si affaccia alla Serie C con questa fama, nella definizione di Massimo Paci, tecnico del Lumezzane, oggi avversario della neonata formazione allenata da Stefano Vecchi. Allo stadio 'Tullio Saleri', oggi va in scena una giornata storica per il mondo nerazzurro: il match valido per il primo turno di Coppa Italia sancisce, infatti, l'esordio ufficiale della seconda squadra. Fischio d'inizio programmato per le 21.