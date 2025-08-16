Ademola Lookman e l'Inter, il braccio di ferro è ancora in corso e potrebbe proseguire ancora per un po'. Secondo Gazzetta.it il Biscione "non ha mai realmente abbandonato la pista Lookman e che presto potrebbe tornare alla carica". Con il passo indietro dei Friedkin relativamente a Manu Koné, ecco che anche in mediana il raggio d'azione si restringe e non di poco. Non è escluso, secondo il sito della rosea, che presto non possa esserci un affondo per Morten Frendrup del Genoa, un recupera-palloni che all'Inter serve come il pane.