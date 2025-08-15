Brusca frenata nell’affare Basilea-Inter per Tomas Palacios. Al momento infatti, secondo quanto constatato da FcInterNews.it, manca l’accordo tra i due club sulla cifra dell’eventuale riscatto da parte degli svizzeri. I nerazzurri puntano a 5-6 milioni di euro, la controparte vorrebbe un esborso economico potenziale minore. Consequenzialmente non era nemmeno stato trovato l’accordo sul possibile contro-riscatto.

In ogni caso al momento su Palacios restano vivi gli interessi di altre società. E non si deve comunque escludere al 100% che la pista Basilea non possa tornare in auge nei prossimi giorni. Intanto il giovane difensore argentino continua a lavorare ad Appiano Gentile assieme al resto della squadra, aspettando la chiamata giusta.

