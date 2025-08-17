Il finale di mercato del Genoa ruota soprattutto attorno a Morten Frendrup, come si legge oggi sul Secolo XIX. In caso di sua partenza, in rossoblu arriverebbe un centrocampista e tra gli altri si fa il nome di Nicolussi Caviglia. In chiave Inter, sfumato Koné, a farsi avanti con decisione potrebbe essere proprio la società nerazzurra.

Ad oggi, però, il centrocampista è concentrato sulla causa rossoblù e da parte dei nerazzurri (o di altre società) non è ancora arrivata l'offerta giusta.