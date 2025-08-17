Stando a quanto rivelato da Sky Sport, nella giornata di domani, Nicola Zalewski svolgerà le visite mediche per conto dell'Atalanta, club a cui si legherà con un contratto quadriennale, Un contratto che la Dea, come da opzione inserita nell'accordo col giocatorepotrà rinnovare per ulteriori due stagioni.

Come già anticipato nelle scorse ore, da questa cessione l'Inter incasserà una cifra intorno ai 17 milioni di euro. 

Sezione: Focus / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 17:41
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
