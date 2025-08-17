Tuttosport punta oggi ancora sul possibile approdo di Kristjan Asllani al Torino. I granata devono però cedere per evitare di dover lasciare dei giocatori fuori dalla lista in campionato.

Se dovesse arrivare all'accordo con l'Inter per il centrocampista albanese, i granata dovrebbero comunque fargli posto, presumibilmente con la cessione di uno tra Sanabria e Tameze, che ad oggi sono ai margini del progetto. Il Toro sta però cercando anche un esterno d'attacco e un terzino sinistro. Bisognerà quindi fare delle scelte.