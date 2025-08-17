Nicolae Stanciu, centrocampista del Genoa, ha speso parole di elogio per Valentin Carboni, suo compagno di squadra in rossoblu e insieme a lui autore di due dei tre gol coi quali il Grifone ha steso il Vicenza in Coppa Italia: "È un crack, un grande giocatore. Siamo diventati subito amici, abitiamo vicini e andiamo insieme all’allenamento. Può crescere in futuro e può diventare il più grande calciatore in Italia. É giovane e ha tanta qualità", le parole riportate da Buoncalcioatutti.it.