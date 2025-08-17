Gli agenti di Manu Koné sono al lavoro per trovare una possibile soluzione al di fuori dell'Inter, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. Serve un investimento importante, come quello che i nerazzurri avevano messo in preventivo per Lookman.

Ma c'è anche la possibilità, si legge, di una pista in Premier League o perché no in Francia e Germania, anche se il quotidiano evita riferimenti a club che potrebbero farsi avanti. In Bundesliga rimpiangono ancora la cessione a 20 milioni di euro del centrocampista. 

