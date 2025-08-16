Prova generale superata, e anche con voti più che dignitosi. L'Inter fa in pieno il suo dovere regolando l'Olympiacos con un secco 2-0 nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Una partita dove tante sono le indicazioni positive raccolte da Cristian Chivu: oltre ai bel gol firmati da Federico Dimarco e Marcus Thuram, i nerazzurri, pur a ritmi non elevatissimi, dimostrano di essere più sciolti nelle gambe e nel pensiero, mostrando tante trame interessanti di gioco e rischiando poco nel primo tempo e nulla nella ripresa. Il tutto per la soddisfazione degli oltre 40mila accorsi al San Nicola.

IL TABELLINO

INTER-OLYMPIACOS 2-0

MARCATORI: 16' Dimarco, 53' Thuram

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (61' 31 Bisseck), 15 Acerbi (72' 36 Darmian), 95 Bastoni (72' 6 De Vrij); 2 Dumfries (81' 59 Zalewski), 8 Sucic (61' 20 Calhanoglu), 23 Barella (81' 21 Asllani), 22 Mkhytarian (61' 7 Zielinski), 32 Dimarco (32' 11 Luis Henrique); 9 Thuram (72' 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez (82' 94 Esposito)

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez.

Allenatore: Cristian Chivu.

OLYMPIACOS: 88 Tzolakis; 20 Costinha, 6 Kalogeropoulos, 4 Biancone (71' 5 Pirola), 70 Onyemaechi; 14 Dani Garcia, 96 Mouzakitis (82' 16 Scipioni); 27 Strefezza (71' 9 El Kaabi), 8 Diogo Nascimento 90 Cabella; 97 Yazici (61' 67 Liatsikouras).

In panchina: 31 Botis.

Allenatore: José Luis Mendilibar.

Arbitro: Ivano Pezzuto. Assistenti: Vito Mastrodonato-Mattia Politi

Note

Spettatori: 40.125

Ammoniti: Barella (I), Onyemaechi (O), Lautaro Martinez (I)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIA PEZZUTO, RIEN NE VA PLUS AL SAN NICOLA!! L'INTER CHIUDE IL SUO PRECAMPIONATO CON UN BEL 2-0 ALL'OLYMPIACOS!!!

93' - Bisseck mette il piede sul colpo di tacco di Nascimento, Sommer esce e blocca la sfera.

91' - Ci saranno tre minuti di recupero. Costinha ferma in modo furbo Zielinski lanciato da Zalewski, per Pezzuto non è fallo.

90' - Nascimento strappa palla a Calhanoglu, ma nel farlo tira una gomitata all'avversario: Pezzuto fischia.

88' - Tzolakis arriva col piede sul cross di Bisseck, sulla palla si avventa Bonny che prova la conclusione ma cicca completamente la palla.

87' - Bonny ne punta due, poi calcia tra una selva di gambe. Poi Zalewski prova la conclusione che viene ribattuta.

84' - El Kaabi prova a rubare la palla brutta che Darmian ha servito a Sommer, colpendo però pesantemente il portiere dell'Inter.

83' - Bisseck toglie la conclusione a El Kaabi, poi Zielinski ingaggia un duello senza esclusione di colpi con Dani Garcia.

82' - Pio Esposito prova a partire come un bulldozer, Costinha deve ricorrere alle cattive per fermarlo. Nell'Olympiacos dentro Scipioni per Moutzakitis.

81' - In campo anche Zalewski e Asllani, che rilevano Dumfries e Barella.

80' - Pronti altri due cambi per Chivu, uno di questi è Zalewski.

77' - Pio Esposito riceve da Bisseck, prova a girarsi e tira trovando un corner.

76' - Bonny prova il lancio per Dumfries che ha qualche problema a gestire la palla, poi viene fermato in un dubbio fuorigioco.

73' - Subito Pio Esposito protagonista, assist per Dumfries che calcia al volo impegnando Tzolakis.

72' - Cambia anche l'Inter: fuori Acerbi per Darmian, Bastoni per De Vrij. In campo anche Esposito e Bonny per Lautaro e Thuram.

71' - Arriva il momento dell'ex Pirola, che rileba Biancone. Dentro anche El Kaabi, fuori Strefezza

70' - Crampi per Biancone, soccorso dallo staff medico dei biancorossi.

65' - Lautaro mette in mezzo, Bisseck prova a intervenire in tuffo ma non impatta bene di testa: Tzolakis para.

62' - Zielinski viene aggredito da Cabella in area nerazzurra, i due cadono a terra e Pezzuto, con la visuale libera, non interviene.

61' - Arrivano i primi cambi: nell'Olympiacos esce un impalpabile Yazici per Liatsikouras, nell'Inter Calhanoglu rileva Sucic, Zielinski prende il posto di Mkhitaryan e Bisseck entra per Pavard.

59' - Terzo giro dalla bandierina per l'Olympiacos. Senza esito.

55' - Ancora Inter, ci prova stavolta Luis Henrique che da buona posizione non inquadra bene la porta.

IL GOL DI THURAM: Azione a tutta velocità dell'Inter imbastita ancora da Thuram che appoggia per Dumfries il quale azzarda un tiro che sorprende Tzolakis il cui intervento non è impeccabile. Il francese è sulla traiettoria e non deve fare altro che ribadire in porta.

53' - GOL GOL GOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEERR!!! MAAAAARCUUUUSS THUUURAAAMMM!!!

51' - Sono 40.125 gli spettatori presenti.

50' - Ancora Lautaro! Palla chiamata a Bastoni sul cross di Dumfries, da buona posizione l'argentino prova un tiro a giro sbagliando completamente la mira.

49' - Acerbi servito da Mkhitaryan trova Lautaro in mezzo: colpo di testa del capitano bloccato facilmente da Tzolakis.

48' - Costinha di testa intercetta un cross di Barella concedendo corner all'Inter.

48' - Cabella intercetta il passaggio di Sucic, palla riguadagnata dall'Olympiacos.

-----

21.35 - Nessun cambio per l'Inter, mentre l'Olympiacos batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.34 - Le due squadre rientrano in campo.

21.30 - Federico Dimarco è stato sostituito precauzionalmente a causa di una contusione alla coscia destra

HALFTIME REPORT - Ritmi non altissimi, ma anche gambe meno imballate. E l'Inter appare più sciolta nella manovra, brava a trovare sempre dei corridoi interessanti impostando dal basso dove Nicolò Barella funge da riferimento costante. Da una bella giocata inventata da Marcus Thuram arriva il gol del vantaggio firmato da Federico Dimarco, poi uscito dal campo per un fastidio alla coscia destra. L'Olympiacos prova a reagire ma le altre occasioni da gol sono nerazzurre, grazie a buone trame di gioco.

----

45' + 1' - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sull'Olympiacos grazie al gol di Dimarco.

45' + 1' - Ci sarà un minuto di recupero.

45' - Primo tempo agli sgoccioli, arriva un giallo per Lautaro al quale questa volta Pezzuto non perdona l'intervento su Biancone.

43' - Ancora Onyemeachi protagonista di un duello con Dumfries, il giocatore dell'Olympiacos guadagna fallo ma ora si becca pure cori di scherno dai tifosi.

41' - Lautaro interviene duro su Onyemeachi, che si becca una bella dose di fischi a ogni tocco palla.

37' - Storie tese tra Barella e Onyemaechi dopo un contrasto a metà campo, intervengono i compagni di squadra. Entrambi vegono comunque ammoniti.

34' - Thuram punta l'uomo, entra in area poi appoggia in mezzo per Lautaro che davanti a Tzolakis sbuccia la conclusione. Poco dopo, è Pavard ad avere una ghiotta occasione ma scivola davanti al portiere ellenico.

33' - Lancio di Barella per Thuram che in piena area viene atterrato da un difensore, per Pezzuto non c'è rigore.

32' - Spunto di Luis Henrique che serve Barella, bravo a lanciare Dumfries che entra in area ma all'ultimo non si intende col brasiliano. Libera Biancone.

29' - Finisce la partita di Dimarco, per una noia alla coscia destra. Chivu manda in campo Luis Henrique.

28' - Dimarco lamenta ancora delle noie, Bastoni alza il braccio. Probabilmente la partita del marcatore finisce qui.

27' - Prova a ripartire l'Inter, Mkhitaryan fermato fallosamente sul cerchio di centrocampo.

25' - Da una palla immaginifica di Barella per Mkhitaryan nasce un'azione dell'Inter che si perde con l'assist dell'armeno stoppato da Kalogeropoulos.

23' - Tutto ok per Dimarco che rientra in campo. Brivido in disimpegno per Sommer, poi Sucic guadagna una punizione.

21' - Nascimento prova il tiro al volo sulla spazzata di Dumfries, Sommer si accuccia sul pallone. Poi manda fuori perché Dimarco ha un problema.

20' - Ancora Strefezza da fuori, stavolta la conclusione termina ancora più vicina alla porta con tanto di deviazione: sarà corner.

18' - Dani Garcia non disdegna di mettere il piede ogni qualvolta l'istinto glielo chiede, terzo fallo in pochi minuti.

IL GOL DI DIMARCO: Azione inventata da Thuram che lancia Lautaro Martinez, bravo a mettere in mezzo dove Tzolakis esce male spalancando la porta a Dimarco e Dumfries. L'azzurro fa uno sprint e toglie la gioia del gol all'olandese.

16' - GOL GOL GOOOOOOLLL DELL'INTEEEERRRR!!! FEEEEDEEEERIIICOOO DIIIMAAARCOOOO!!

15' - Tzolakis decide di andare a farfalle fuori dalla sua area, rimedia Costinha.

15' - Occasione Olympiacos! Tentativo di Strefezza con un diagonale potente ma non preciso che termina fuori, al termine di una buona ripartenza.

13' - Parabola di Dimarco in area dove arriva Dumfries che però calcia in maniera poco coordinata, Tzolakis para comodamente.

13' - Brutto controllo di Lautaro, che regala una rimessa alla squadra del Pireo.

11' - Intercettato il filtrante di Sucic per Thuram, ma l'Inter recupera subito palla.

9' - Dumfries arriva sul cross di Dimarco e mette subito in mezzo, dove però né Lautaro né Thuram riescono a trovare una deviazione.

8' - Stavolta è punizione Inter, fallo su Dimarco.

7' - Kalogeropoulos arriva sulla parabola lanciata da Strefezza, ma il suo colpo di testa termina alto.

6' - Bastoni atterra Strefezza, per l'arbitro è punizione Olympiacos tra le proteste del difensore nerazzurro. In effetti, l'ex Como va un po' a cercare il contatto.

4' - Prova a ripartire l'Inter, ma il pallone viene fermato da una pozza d'acqua creata dagli idranti e che costringe Dumfries a desistere da ogni velleità.

2' - Lancio di Bastoni per Thuram, che si scontra con Biancone che poi resta a terra per un problema alla caviglia.

----

20.32 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.29 - Le due squadre entrano in campo. Partono i cori dalle tribune, evidentemente le difficoltà sul mercato non incidono sul morale dei tifosi...

----