Due giorni di riposo per l'Inter, concessi da Cristian Chivu e il suo staff prima di cominciare a concentrarsi per la sfida di campionato contro il Torino. Chivu, riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe lavorare col gruppo al completo, anche se ieri Dimarco è uscito per una contusione alla coscia destra.

Da monitorare Frattesi, che non si sta allenando con gli altri e il cui obiettivo resta comunque una convocazione già per la sfida contro i granata. L'azzurro ha già aumentato i ritmi di corsa.