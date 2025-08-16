Nuovo arrivo per le Inter Women. Si tratta di Masa Tomasevic, centrocampista offensivo classe 2007, annunciata poco fa dal club nerazzurro. La nuova giocatrice si presenta così ai microfoni di InterTV: "Sono entusiasta perché giocherò per una delle migliori squadre d'Europa. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Che cosa rappresenta questa opportunità per te?

"Significa moltissimo, soprattutto perché l'Inter ha mostrato di credere molto in me. Questa per me è una grandissima opportunità di crescere come giocatrice e come persona".

Cosa pensi della Serie A e quanto ti stimola competere in un nuovo campionato?

"La Serie A è uno dei più importanti campionati in Europa, è cresciuto molto negli ultimi anni diventando professionistico. Stanno arrivando sempre più giocatrici molto forti, fattore che lo rende ancora più competitivo. per me sarà un onore e un piacere giocare in Serie A".

Come descriveresti il tuo stile di gioco, quali sono le tue caratteristiche?

"Fino a oggi ho giocato sempre in attacco, più frequentemente come centrocampista offensivo. Mi piace dribblare, forse è la cosa che mi piace di più".