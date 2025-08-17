Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ieri aveva parlato chiaro. Intervenuto in zona mista dopo la brutta sconfitta nell'ultimo test amichevole contro l'OFI Creta, il tecnico felsineo ha chiesto infatti apertamente interventi sul mercato in entrata: "Sapete tutti dove devono arrivare persone per completare questo organico: uno a destra in difesa e uno per sostituire Dan Ndoye sull’esterno, per il resto saremo questi. Dobbiamo cercare di riattaccare la spina perché dalla vittoria della Coppa Italia abbiamo subito troppo. Dobbiamo tornare ad essere umili e riconnettere i fili di una squadra che deve pedalare forte, altrimenti fa queste brutte figure".

Il Bologna ha deciso di muoversi rapidamente e pare aver preso la strada giusta con l'Inter per l'arrivo di Kristjan Asllani, anche se il centrocampista nazionale albanese non rientra proprio nell'identikit degli innesti chiesti da Italiano a livello di ruolo...