Il fair play finanziario può aiutare l'Inter in chiave Manu Koné. Il sacrificio del giocatore francese potrebbe essere, come si legge su Tuttosport, l'unica strada percorribile per completare il mercato dei giallorossi.

Sul quotidiano, l'interesse dei nerazzurri per il francese viene definito come un salvagente, anche se la valutazione che fa la Roma è di 50 milioni di euro. Nella cena di ferragosto Chivu, lo staff e la coppia Ausilio-Baccin hanno convenuto che le priorità sul mercato restano un centrocampista che dia protezione alla difesa e Lookman. Per questo l'Inter può avvicinarsi a quanto richiesto dalla controparte.