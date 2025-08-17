Anche la redazione di Sport Mediaset offre aggiornamenti sull'affare Nicola Zalewski-Atalanta, con particolare focus relativo al contratto che il nazionale polacco firmerà con gli orobici: la trattativa è molto ben indirizzata per un accordo di cinque anni. Difficili le visite domani, più probabile martedì.

Dom 17 agosto 2025 alle 16:30
Christian Liotta
