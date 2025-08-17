Giudizi positivi per l'Inter di Cristian Chivu impegnata ieri contro l'Olympiacos. Secondo quanto si legge su Tuttosport, la squadra ha tenuto buoni ritmi, non ha incassato reti e tra i singoli si è visto un Thuram in netto miglioramento. Promosso anche Luis Henrique, preciso in entrambe le fasi.

Meno positivo Sucic, poco a suo agio nel dettare i tempi da regista fino a quando non è subentrato Calhanoglu, e Bonny, giudicato dal quotidiano pimpante ma poco concreto.