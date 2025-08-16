Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, arriva ai microfoni di Inter TV dal prato dello stadio San Nicola di Bari per commentare la vittoria contro l'Olympiacos nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.

Abbiamo visto un'Inter in crescita, fluida nella manovra specie nella difesa. Qual è la sua valutazione?

"Che si può fare meglio, che possiamo essere più cattivi, verticali e determinati. Mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo avuto dalla squadra, alla fine è stato un test vero contro una squadra pimpante che sa palleggiare e sa pressare. Una squadra rognosa che dava fastidio. Sono contento che a parte Dimarco che ha avuto una botta alla coscia sono usciti tutti senza problemi. Ora si godono un paio di giorni di riposo, meritati dopo tre settimane di lavoro continuo".

Questa sera avete segnato due gol ma anche costruito, è un segnale positivo per la squadra e per lei?

"Siamo un cantiere sempre aperto, si lavora e si cerca di non perdere quei principi che hanno fatto sì che questa sia una delle squadre più forti del campionato e si cerca di aggiungere qualcosa in più. Sono contento di come stanno rispondendo, della voglia di lavorare e di mettersi a disposizione del gruppo per avere un inizio di campionato positivo".

Cosa chiederà di più alla squadra per il Torino?

"Bisognerà farsi trovare pronti. Ora ho chiesto loro di godersi questi due giorni, bisogna staccare ogni tanto e riposare perché dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'applicazione non posso rimproverare nulla a nessuno. Hanno dato il massimo nonostante la fatica per una preparazione corta, dove bisogna accelerare un po' i tempi e lavorare sotto fatica. Le gambe oggi hanno girato meglio rispetto alle prossime partite, ora avremo tempo fino al 25 per prepararla al meglio".