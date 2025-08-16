Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, arriva ai microfoni di Inter TV dal prato dello stadio San Nicola di Bari per commentare la vittoria contro l'Olympiacos nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.
Abbiamo visto un'Inter in crescita, fluida nella manovra specie nella difesa. Qual è la sua valutazione?
"Che si può fare meglio, che possiamo essere più cattivi, verticali e determinati. Mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo avuto dalla squadra, alla fine è stato un test vero contro una squadra pimpante che sa palleggiare e sa pressare. Una squadra rognosa che dava fastidio. Sono contento che a parte Dimarco che ha avuto una botta alla coscia sono usciti tutti senza problemi. Ora si godono un paio di giorni di riposo, meritati dopo tre settimane di lavoro continuo".
Questa sera avete segnato due gol ma anche costruito, è un segnale positivo per la squadra e per lei?
"Siamo un cantiere sempre aperto, si lavora e si cerca di non perdere quei principi che hanno fatto sì che questa sia una delle squadre più forti del campionato e si cerca di aggiungere qualcosa in più. Sono contento di come stanno rispondendo, della voglia di lavorare e di mettersi a disposizione del gruppo per avere un inizio di campionato positivo".
Cosa chiederà di più alla squadra per il Torino?
"Bisognerà farsi trovare pronti. Ora ho chiesto loro di godersi questi due giorni, bisogna staccare ogni tanto e riposare perché dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'applicazione non posso rimproverare nulla a nessuno. Hanno dato il massimo nonostante la fatica per una preparazione corta, dove bisogna accelerare un po' i tempi e lavorare sotto fatica. Le gambe oggi hanno girato meglio rispetto alle prossime partite, ora avremo tempo fino al 25 per prepararla al meglio".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:45 Thuram: "Abbiamo vinto senza subire gol, era ciò che volevamo. Non sono ancora al 100% però..."
- 23:40 Pro Vercelli, la convinzione del tecnico Santoni: "Inter U23 avversario ostico"
- 23:37 Chivu: "Possiamo essere più cattivi. Non vogliamo perdere i principi che hanno reso l'Inter una squadra forte"
- 23:27 L'Atalanta piomba su Zalewski: allo studio una prima offerta ufficiale per il polacco
- 23:25 Coppa Italia, Cremonese già out. Il Cagliari di Esposito suda ma supera la Virtus Entella
- 23:12 Roma, Cristante: "Il mercato? Qualcuno arriverà e qualcuno saluterà, non lo so"
- 22:58 Lisci, all. Osasuna: "Assurdo il mercato a campionati iniziati, una cosa che non piace a nessuno"
- 22:55 Coppa Italia Serie C, la storia ufficiale dell'Inter U23 comincia bene: Lumezzane ribaltato con i gol di Zuberek e Kamate
- 22:44 PSG, Luis Enrique punta altre vittorie: "Vogliamo continuare a scrivere la storia". Poi la battuta su Hakimi
- 22:29 Tagliando superato: due gol fatti, nessuno subito e tante promettenti idee. L'Inter batte l'Olympiacos
- 22:28 Inter-Olympiacos, le pagelle - Thuram come ai bei tempi, Lautaro è Willy Wonka. Luis Henrique fa ciò che ama
- 21:42 A Bari è passione nerazzurra: oltre 40 mila presenze al San Nicola
- 21:36 Dimarco, primi riscontri confortanti: solo una contusione alla coscia destra
- 20:45 Zazzaroni: "Gasperini spariglia le carte. Accetta la cessione di Koné a una condizione"
- 20:25 L'Inter riporta a casa il 'nuovo Bastoni': torna Mattia Puglisi. "È il sogno di ogni bambino"
- 20:19 Monza-Inter, Up&Down - Garonetti tremendamente efficace, Cerpelletti silenzioso e percettibile
- 20:11 Cosmi: "Carboni-Genoa, le premesse sono ottime. Poi starà a lui dimostrare di valere l'Inter"
- 20:05 Iddrissou dal dischetto regala i primi 3 punti all'Inter U20 di Carbone. Nerazzurri cinici e solidi a Monza
- 19:57 Meet&Greet a Bari prima di Inter-Olympiacos: Sucic, Luis Henrique e Zielinski i protagonisti
- 19:51 Roma, Gasperini sibillino sul futuro di Koné: "Vedremo se si potrà fare qualcosa senza cedere giocatori"
- 19:43 Inter-Olympiacos, tutto pronto al San Nicola: le immagini dello spogliatoio dei nerazzurri
- 19:29 Il Secolo XIX - Niente Francesco Conti per l'Inter U23. La Samp ha deciso di tenerlo
- 19:15 Spiegare il mercato dell'Inter. O almeno provarci
- 19:00 L'Avellino cerca un nuovo difensore: il prescelto è il nerazzurro Fontanarosa
- 18:46 Napoli, Lobotka: "Scudetto? Non dobbiamo difenderlo, ma vincerne un altro"
- 18:32 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 18:19 Donnarumma attende l'uscita di Ederson: City pronto all'affondo per il portiere azzurro
- 18:05 Parlato: "Inter U23? Vecchi è preparato e conosce la C. Il settore giovanile nerazzurro è il migliore in Italia"
- 17:51 Milan, Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo per noi. Puntiamo a finire tra le prime quattro"
- 17:37 Di Biagio: "Koné giocatore importante, la sua permanenza è un'ottima notizia per la Roma"
- 17:22 Okoro alla Juventus, l'agente: "Ne avevo parlato con Baccin per l'Inter U23"
- 17:07 Festa (Il Sole 24 Ore): "Marotta azionista dell'Inter? È tipico. Ecco quanto varrà il suo 2%"
- 16:53 Di Marzio: "Ecco perché la Roma ha deciso di tenersi Koné"
- 16:40 Sky Sports DE - Badé, niente Inter: il Leverkusen ha affondato il colpo, trasferimento vicino
- 16:25 Tomasevic si presenta: "Sono un centrocampista offensivo, mi piace dribblare. L'Inter è una grande opportunità"
- 16:10 UFFICIALE - Rinforzo per il centrocampo delle Women: arriva Masa Tomasevic
- 15:55 Tegola Hellas Verona: rottura del legamento crociato anteriore per Tomas Suslov
- 15:40 Inter Club, i giovanissimi tifosi nerazzurri incontrano Zielinski, Luis Henrique e Sucic
- 15:25 Zazzaroni: "La trattativa Inter-Lookman compie un mese, ho guadagnato la simpatia degli interisti"
- 15:10 Grande accoglienza per l'Inter a Bari in vista dell'amichevole di questa sera contro l'Olympiakos
- 14:55 Caso Lookman, Fascetti: "Un accordo si troverà, questo muro contro muro non conviene a nessuno"
- 14:40 Zocchi, DS Trento: "Cittadella, Vicenza, Brescia a Inter U23 superiori alle altre"
- 14:25 È ripartito ufficialmente il campionato Primavera: vittorie per Genoa e Napoli nelle prime due partite della stagione
- 14:11 SI - Lookman-Inter, non è ancora finita. Capitolo Asllani: Torino e Bologna battagliano, la valutazione nerazzurra
- 13:57 SM - Pavard, divergenze tra Inter e Lille sulla valutazione del difensore francese
- 13:42 Lookman e un mediano di alto profilo, doppietta possibile: ecco come. In mezzo servirebbe un addio pesante
- 13:28 GdS - Lookman, braccio di ferro Inter-Atalanta ancora in corso. Mediana: presto l'assalto a Frendrup?
- 13:14 Torino-Bologna, doppia sfida sul mercato per un interista e un ex nerazzurro
- 13:00 Como, Suwarso parla ai tifosi: "Vogliamo onorare la nostra città e rappresentarla con orgoglio"
- 12:45 Runjaic 'trattiene' Solet: "Gli farebbe bene continuare qui, io e il club vogliamo che rimanga"
- 12:30 Sebastiano Esposito pronto all'esordio col Cagliari in Coppa Italia: ecco il numero di maglia
- 12:15 Chiesa, il Liverpool dice no alla cessione ma con l'arrivo di Isak può cambiare tutto: anche l'Inter alla finestra?
- 12:00 Gosens, possibile un clamoroso ritorno all'Atalanta: la proposta dei bergamaschi alla Fiorentina
- 11:45 FOTO - Inter, cena di mercato: Ausilio, Baccin e Chivu con lo staff
- 11:30 Morrone (ADICOSP): "Seconde squadre? Inter più coerente del Milan, ma vedo troppi stranieri o giocatori esperti"
- 11:15 videoInter in partenza per Bari: si rivedono alcuni volti assenti nelle scorse gare
- 11:00 Inter-Olympiacos: non solo Frattesi e Palacios, c'è un terzo assente per Chivu
- 10:45 Neom su Pavard? Intanto ufficializza un nuovo acquisto (e oggi sfida la Roma)
- 10:30 Primavera 1, i numeri di maglia dell'Inter: da Taho a Kangasniemi, ecco la nuova squadra di Carbone
- 10:15 Chiesa allontana il mercato: "Sono felice al Liverpool". Poi attacca la Juve
- 10:07 Marotta oltre la presidenza dell'Inter: il massimo dirigente diventa azionista del club nerazzurro
- 10:00 Per un 2009 in entrata, un altro pronto a lasciare l'Inter: Delis Gjeci è destinato all'Empoli
- 09:30 TMW - Inter, qual è l'undici base oggi? Un solo nuovo acquisto parte tra i titolari
- 09:15 Canovi: "Lookman? Storia lunga, ma andrà all'Inter. Però ai nerazzurri servirebbe altro"
- 09:00 Lotta Scudetto, Tiribocchi non ha dubbi: "Napoli e Milan se la giocheranno fino alla fine"
- 08:45 Icardi, ritorno con gol al Galatasaray: non giocava da 259 giorni in campionato
- 08:30 Con la Serie A torna il concorso Totocalcio: anche Inter-Torino tra le partite nel palinsesto
- 08:15 L'Italia Under 17 travolge 6-0 l'Albania in amichevole: in gol anche l'interista Donato
- 08:00 Vieira: "Valentin Carboni ha delle qualità. Ma abbiamo l'esperienza per capire che per fare carriera non bastano"