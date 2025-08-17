L'Inter ha aperto la trattativa per Nicola Zalewski, dopo il sondaggio dell'Atalanta, interessata al polacco. La Dea, secondo Sky Sport, è alla ricerca di un esterno sinistro, nei giorni scorsi ha provato senza successo a riportare Robin Gosens a Bergamo (no della Fiorentina). 

La trattativa per il polacco sarebbe comunque slegata rispetto alla vicenda Ademola Lookman. Al momento c'è troppa distanza sulle valutazioni e il dialogo per l'anglo-nigeriano non è mai ripartito.

Dom 17 agosto 2025 alle 10:26
Autore: FcInterNews Redazione
