L'Inter ha aperto la trattativa per Nicola Zalewski, dopo il sondaggio dell'Atalanta, interessata al polacco. La Dea, secondo Sky Sport, è alla ricerca di un esterno sinistro, nei giorni scorsi ha provato senza successo a riportare Robin Gosens a Bergamo (no della Fiorentina).

La trattativa per il polacco sarebbe comunque slegata rispetto alla vicenda Ademola Lookman. Al momento c'è troppa distanza sulle valutazioni e il dialogo per l'anglo-nigeriano non è mai ripartito.