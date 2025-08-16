Dopo settimane di scarsa comunicabilità da parte dell'Atalanta nei confronti dell'Inter per l'affare Ademola Lookman, adesso i bergamaschi potrebbero essere a loro volta interessati a contattare i milanesi per un altro giocatore. Come rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, la Dea sta pensando seriamente a Nicola Zalewski e nelle ultime ore ha già avviato dei contatti.

Allo studio la prima offerta ufficiale per il Nazionale polacco, riscattato dalla società di Viale della Liberazione per 6,5 milioni di euro.