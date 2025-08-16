Dopo settimane di scarsa comunicabilità da parte dell'Atalanta nei confronti dell'Inter per l'affare Ademola Lookman, adesso i bergamaschi potrebbero essere a loro volta interessati a contattare i milanesi per un altro giocatore. Come rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, la Dea sta pensando seriamente a Nicola Zalewski e nelle ultime ore ha già avviato dei contatti.

Allo studio la prima offerta ufficiale per il Nazionale polacco, riscattato dalla società di Viale della Liberazione per 6,5 milioni di euro.

Data: Sab 16 agosto 2025 alle 23:27
