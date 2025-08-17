"La sintonia con Oaktree nel corso della stagione è aumentata, grazie alla reciproca conoscenza. Sono felice che mi abbiano offerto la possibilità di investire con loro sull'Inter. È l'ennesima testimonianza di quanto, sia io sia loro, crediamo in uno sviluppo sostenibile e duraturo per i colori nerazzurri". Così Beppe Marotta ha spiegato alla Gazzetta dello Sport il passo registrato ieri, cioè l'acquisizione del 2% delle quote del club da parte dell'attuale presidente.

"L'investimento? Come tale, comporta dei rischi, ma ho piena fiducia nelle donne e negli uomini che lavorano all'Inter: insieme possiamo fare un grande percorso. Ci credo talmente da aver messo un po' delle mie finanze personali in questa impresa", dice ancora Marotta, entrato nelle quote di un club che punta verso il miliardo complessivo di valore.

Il modus operandi è comunque tipico di Oaktree, si legge sulla rosea: i fondi tendono infatti ad inserire nel capitale i propri top manager. Ed è certo che finché Oaktree rimarrà a Milano lo farà con Marotta nel management.