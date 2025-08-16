Ademola Lookman, quale futuro? Secondo Sportitalia l'affare con l'Inter non è assolutamente chiuso e il nigeriano continua a spingere per raggiungere la squadra di Chivu. Capitolo Asllani: da capire se il Torino cederà Ilic, ecco che i granata potrebbero puntare sul centrocampista albanese. C'è la concorrenza del Bologna. La valutazione dell'Inter è di 17-18 milioni.