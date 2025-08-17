C'è ancora la possibilità che Morten Frendrup lasci il Genoa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Grifone ha dato una valutazione al centrocampista che alla fine potrebbe partire. 

Si parla di una cifra, per il cartellino, attorno ai 25-30 milioni di euro. Il centrocampista, come noto, è stato più volte accostato all'Inter, alla ricerca di un centrocampista capace di abbinare le due fasi, ma soprattutto l'interdizione.

