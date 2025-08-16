Le parole di Gian Piero Gasperini a margine dell'amichevole della Roma contro il Neom sembrano aprire uno spiraglio alla trattativa con l'Inter per Manu Koné. L'allenatore è stato piuttosto sibillino, a chiarirne il pensiero è Ivan Zazzaroni che attraverso i propri caali social spiega: "Gasperini oggi spariglia le carte: Koné non è incedibile, accetta il sacrificio solo se gli completano la squadra. Non c'è mai stato il veto dei Friedkin alla cessione".