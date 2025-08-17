Continuerà nei prossimi giorni la caccia a un centrocampista con qualità fisiche che mancano all'Inter, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Oltre a Manu Koné, il profilo ideale per il quale la partita non è chiusa, ci sono alcune alternative sul tavolo.

Mandela Keita è stato schierato a Parma da Chivu davanti alla difesa. Non sembra però avere le doti tecniche sufficienti per un acquisto. Il nome nuovo è quello di Matt O'Riley del Brighton, già accostato a Juventus e Napoli, titolare ieri contro il Fulham e a segno su rigore: non è da considerare blindato.

Il tesoretto è di 40-45 milioni e può crescere con l'uscita di Asllani e Taremi. In uscita viene dato anche Zielinski, ma è difficile immaginare un incasso per il suo cartellino. E ancora più complicata sarà l'accoppiata Lookman-Koné, anche perché per il nigeriano lo stallo prosegue.