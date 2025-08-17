Completata la trattativa tra Atalanta e Inter per Nicola Zalewski: il polacco sarà un nuovo giocatore dei bergamaschi. Anche Sky Sport conferma che la cessione del giocatore ex Roma è cosa fatta. Un’operazione nata e conclusa nel giro di poche ore, per una cifra intorno ai 16 milioni di euro. Tutte le parti hanno trovato un accordo per la chiusura della trattativa. Ormai, si tratta solo di aspettare che vengano espletate le ultime formalità burocratiche: nelle prossime ore Zalewski effettuerà le visite mediche poi metterà la firma sul contratto.

Zalewski, lo ricordiamo, si è trasferito dalla Roma all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto a gennaio. I nerazzurri hanno deciso di riscattare il giocatore in estate per 6,5 milioni di euro.