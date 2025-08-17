"Ci saremmo voluti godere un po' di più Leoni, però la cessione al Liverpool è un'operazione storica per noi". Così Federico Cherubini racconta alla Gazzetta dello Sport della cessione del talento classe 2006 ai Reds.

Nel corso dell'intervista si parla anche dell'operazione Haaland sfumata ai tempi della Juventus, quando lavorava con Marotta. "Era l'autunno del 2017 e cercavamo un centravanti per la Primavera. Il nostro scout Crovari ci segnalò questo ragazzo norvegese che iniziava ad affacciarsi alla prima squadra del Molde. Trovammo l'accordo sulla cifra, non sulla formula. Lo invitammo a Torino, a gennaio insistemmo. Tornai in Norvegia nel giugno 2018, nei giorni di CR7 alla Juve, e dopo due settimane fece 4 gol i una partita e da lì è arrivato il mondo. Concorrenza e prezzo erano aumentati. Resta un rimpianto, ma in quel momento abbiamo fatto il massimo".