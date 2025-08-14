L'Inter Women raggiunge la finale della 'The Women’s Cup”, prestigioso torneo internazionale di calcio femminile, strapazzando l'Atletico Madrid all'Arena Civica di Milano: 5-2 il risultato finale, dopo una partita a senso unico. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani chiudono la pratica già dopo 25 minuti grazie al tris calato da Bugeja, Santi e Vilhjalmsdottir. Le spagnole provano a tornare in partita con Lloris prima del duplice fischio, prima di incassare subito il 4-1 da Detruyer a inizio ripresa. Sarriegi accorcia le distanze al 54', ma una manciata di secondi più in là Serturini ristabilisce le distanza mettendo a referto il 5-2 definitivo. Nell'ultimo atto, le nerazzurre sfideranno la Juve, capace di eliminare il Como nell'altra sfida. 

TABELLINO:
INTER - ATLÉTICO MADRID 5-2

GOL: 13' Bugeja (I), 16' Santi (I), 25' Vilhjalmsdottir (I), 44' Lloris (A), 50' Detruyer, 54' Sarriegi A., 55' Serturini (I)

Inter (3-5-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic (60' 10 Magull), 33 Bartoli; 15 Serturini (60' 22 Schough), 20 Detruyer, 6 Santi (74' 44 Consolini), 8 Vilhjalmsdottir (60' 21 Tomaselli), 14 Robustellini; 7 Bugeja (60' 18 Glionna), 9 Polli (68' 31 Wullaert). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 13 Merlo, 29 Giudici. Coach: Gianpiero Piovani.

Atlético Madrid: 13 Larqué; 3 Medina (14 Otermìn), 4 Leal, 15 Lloris, 23 Fernàndez Alexia (5 Pérez); 6 Boee Risa (21 Benìtez), 8 Garcìa, 17 Ferreira Tatiana; 19 Portales, 7 Jenses (70' 9 Guijarro), 20 Sarriegi Amaiur (89' 46 Miñambres). A disposizione: 1 Gallardo, 31 De isidro, 11 Menayo, 10 Angélica, 22 Da Silva, 18 Queiroz. Coach: Victor Martìn Alba.

