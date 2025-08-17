Una delle esigenze di Cristian Chivu è quella di avere un difensore più giovane per svecchiare il reparto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, serve però un'uscita: Lilla, Neom e Galatasaray si sono fatte avanti per Pavard, ma nulla di concreto.

Non è invece nemmeno partito il discorso per Bastoni: il Chelsea ha offerto 50 milioni per Bastoni, rifiutati dall'Inter. No anche al Newcastle che ha cercato Frattesi. Prima proposta respinta, chissà che dall'Inghilterra non tornino all'assalto più avanti.