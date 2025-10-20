Un pareggio a reti bianche, quello ottenuto ieri dall'Inter Women in casa contro il Parma, che lascia soddisfatto a metà il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani. Questo il commento rilasciato dopo la gara dell'Arena ai microfoni di Inter TV: È stata una partita un po’ strana. L’abbiamo interpretata bene all’inizio, poi il Parma - che sapevamo essere una squadra molto organizzata - ci ha messo in difficoltà. Le ragazze, però, non hanno nulla da rimproverarsi: hanno provato a fare la partita fino alla fine. Siamo state forse meno brillanti e meno cattive del solito negli ultimi metri, sbagliando spesso nella scelta finale, ma per il resto abbiamo fatto bene. Io preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se sono molto autocritico e lo dico sempre alle ragazze. Questo pareggio ci può aiutare a crescere. Sapevamo che il Parma era una squadra difficile da affrontare e dobbiamo continuare a lavorare".

Va così in archivio questo primo scorcio di campionato per le nerazzurre: "Ora arriva la sosta per le Nazionali, che per noi capita al momento giusto: veniamo da un tour de force importante. È mancato quel qualcosa in più: magari una circolazione di palla più veloce, l’ultimo passaggio, la cattiveria giusta per attaccare la porta. Ma durante una stagione ci sono anche partite così, e lo sapevamo, il Parma è una squadra forte e ben organizzata". Dopo la pausa, il big match con la Roma: "Come ci arriveremo? Lo potrò dire solo quando rientreranno le ragazze dalle Nazionali, perché ogni volta che tornano ci sono sempre delle incognite. Speriamo che stiano tutte bene. Stasera, purtroppo, si è fatta male anche Bartoli; abbiamo già fuori Serturini, Magull e Van Dijk: giocatrici importanti, non è semplice, ma cercheremo di recuperare almeno un paio di loro, anche se sarà dura. Dobbiamo continuare a lavorare e affrontare la Roma con la mentalità giusta".